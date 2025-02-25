ŞOK aktüel ürünler 26 Şubat-4 Mart 2025: Oyuncaklar indirimde! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta oyuncaklar indirimli ürünler arasında yer aldı. Ayrıca 26 Şubat'tan itibaren ŞOK indirimli ürünler arasında dik süpürge, balık tavası, tava set, tencere, çay makinesi var. İşte 26 Şubat-4 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK, 26 Şubat tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta birçok elektronik ürün raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 26 Şubat-4 Mart 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi
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ŞOK İNDİRİM KATALOĞU
Aktivite Masası 249 TL
Rakamlı Boyama Tuval Set 79,95 TL
Çocuk Matara 99,95 TL
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Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.950 TL,
Çay Makinesi 1.299 TL,
Tava+Sahan Set 349 TL,
2'li Tava Set 349 TL,
2'li Sahan Set 349 TL,
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Derin Tencere 449 TL,
3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1.499 TL,
Katlanabilir Masa 699 TL,
Yer Sofrası 599 TL
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