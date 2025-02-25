Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 26 Şubat-4 Mart 2025: Oyuncaklar indirimde! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 26 Şubat-4 Mart 2025: Oyuncaklar indirimde! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta oyuncaklar indirimli ürünler arasında yer aldı. Ayrıca 26 Şubat'tan itibaren ŞOK indirimli ürünler arasında dik süpürge, balık tavası, tava set, tencere, çay makinesi var. İşte 26 Şubat-4 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK, 26 Şubat tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta birçok elektronik ürün raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 26 Şubat-4 Mart 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        • 2

          ŞOK İNDİRİM KATALOĞU

          Aktivite Masası 249 TL

          Rakamlı Boyama Tuval Set 79,95 TL

          Çocuk Matara 99,95 TL

        • 3

          Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.950 TL,

          Çay Makinesi 1.299 TL,

          Tava+Sahan Set 349 TL,

          2'li Tava Set 349 TL,

          2'li Sahan Set 349 TL,

        • 4

          Derin Tencere 449 TL,

          3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1.499 TL,

          Katlanabilir Masa 699 TL,

          Yer Sofrası 599 TL

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Habertürk Anasayfa