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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 25-30 Ocak 2024 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel 25-30 Ocak kataloğu yayınlandı!

        ŞOK marketlerde ocak ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 25-30 Ocak aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:07
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 25 - 30 Ocak kataloğu ile haftanın fırsatları...

        • 2

          Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL

          Sinbo Mini Abajur 149 TL

          Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL

          Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL

          Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL

          Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL

          Kadın Peluş Çorap 20,95 TL

        • 3

          Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL

          Polar Boyunluklu Bere 38,45 TL

          Erkek Balıkçı Bere 38,45 TL

          Kadın Peluş Çorap 20,95 TL

          Kadın uyku Çorabı 19,50 TL

          Kadın Bere 41,95 TL

        • 4

          Çizgili Bere 38,45 TL

          Bardak Altlığı 59,95 TL

          Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL

          Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL

          Poşet Klipsli Kahve Kaşığı 12,95 TL

          Casablanca Kulplu Kahve Bardağı 49,95 TL

          40'lı Kahve Filtre Kağıdı 22,95 TL

          6'lı Galata Çay Bardağı 89,95 TL

          Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL

          Kahve Rafı ve Çerçeve Seti 299 TL

        • 5

          Hugel Akü 12V 60A 1.499 TL

          Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 169 TL

          Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

          Kompresör 399 TL

          Akü Takviye Kablosu 149 TL

        • 6

          Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

          Expert Araç Bakım Ürünleri 29,95 TL

          4'lü Metal Sibop Kapağı 24,95 TL

          Araç Çakmak Çoklayıcı 79,95 TL

          Mıknatıslı ve Vantuzlu Telefon Tutucu 119 TL

        • 7

          3'lü Oto Güderi 34,95 TL

          5 litre Oto Cam Suyu 49,95 TL

          3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL

        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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