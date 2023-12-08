ŞOK 9 Aralık 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 9-12 Aralık 2023 katalog ürünleri belli oldu. Cumartesi gün raflardaki yerini alacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 9 Aralık 2023 ŞOK market kataloğunda; Türk kahvesi makinesi, kızartma tenceresi, bulaşık makinesi gibi birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni aralık ayına özel ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 9-12 Aralık 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 9 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 499 TL
Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL
Raks Fanlı Isıtıcı PF20POWER 599 TL
Kadın / Erkek Şemsiyesi 139 TL
GoKiddy Neşeli Evim 99,95 TL
GoKiddy Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL
GoKiddy Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL
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Hoover HLE C8TG-S 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12499 TL
Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8899 TL
Samsung Elektrikli Yeşil Süpürge 7299 TL
Samsung Robot Süpürge 8299 TL
Zwilling Kapaklı Kızartma Tenceresi 1999 TL
Zwilling 5 Parça Tencere Seti Quadro 5899 TL