Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.935,18 %-0,55
        DOLAR 28,9769 %0,19
        EURO 31,2459 %0,03
        ALTIN 1.890,33 %0,19
        FAİZ 38,44 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 22,17 %0,13
        BITCOIN 43.729,00 %0,78
        GBP/TRY 36,4394 %-0,03
        EUR/USD 1,0778 %-0,16
        BRENT 75,56 %2,04
        ÇEYREK ALTIN 3.090,69 %0,19
        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel 9 Aralık 2023 kataloğu yayımlandı! Bu hafta Cumartesi ŞOK katalog indirimli ürünleri neler? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK 9 Aralık 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!

        ŞOK 9-12 Aralık 2023 katalog ürünleri belli oldu. Cumartesi gün raflardaki yerini alacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 9 Aralık 2023 ŞOK market kataloğunda; Türk kahvesi makinesi, kızartma tenceresi, bulaşık makinesi gibi birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni aralık ayına özel ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 9-12 Aralık 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

          ŞOK 9 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 499 TL

          Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

          Raks Fanlı Isıtıcı PF20POWER 599 TL

          Kadın / Erkek Şemsiyesi 139 TL

          GoKiddy Neşeli Evim 99,95 TL

          GoKiddy Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL

          GoKiddy Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL

        • 2

          Hoover HLE C8TG-S 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12499 TL

          Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8899 TL

          Samsung Elektrikli Yeşil Süpürge 7299 TL

          Samsung Robot Süpürge 8299 TL

          Zwilling Kapaklı Kızartma Tenceresi 1999 TL

          Zwilling 5 Parça Tencere Seti Quadro 5899 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Habertürk Anasayfa