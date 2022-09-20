Kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halı, erkek gömlek, hoparlör, kulaklık, oyuncak çeşitleri ve daha birçok ürün fırsatlarıyla alışveriş severleri bekliyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi, ürünler indirime girdi? İşte ŞOK aktüel 21 - 27 Eylül kataloğu...