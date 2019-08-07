ŞOK 7 - 13 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda, LG marka FUll HD Smart LED televizyon ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle bayram şekerlemelerindeki indirimler öne çıkıyor. Bunların dışında da mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri ve gıda ürünleri şaşırtıcı indirimlerle raflardaki yerlerini aldı. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte ŞOK 7 - 13 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...