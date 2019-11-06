06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım'da ne var? sorusu bugün uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA
Softshell Mont 99,90 TL
Erkek Örme Bere 7,99 TL
Erkek Balıkçı Bere 5,99 TL
Çocuk Çift Ponponlu Panda Bere 9,99 TL
Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL
Kadın Boyunluk 7,99 TL
Çocuk Atkı Bere ve Eldiven Takımı 19,95 TL
Kadın Panço 17,95 TL
Kaydırmaz Sümger Taban özellikli Kadın-Çocuk Ev Babeti 9,99 TL
Simli Kadın Çorabı 7,99 TL
Gezer Marka Erkek-Kadın-Çocuk Nakışlı Terlik ve Çocuk Panduf 19,95 TL
ARKO ve Gilette ürünlerinde net %30 indirim
Orkid Ultra Extra 4’lü Paket Orkid Günlük Yaprak Pamuksu Set 16,95 TL
Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri 64,95 TL
Johnson’s Baby yağı 16,90 TL
Johnson’s Baby Şampuan 13,90 TL
Nuk Silikon Emzik 2’li set 14,95 TL
Nuk Biberon Çeşitleri 19,90 TL
Mintax Hepsi Bir Arada 100’lü tablet 27,50 TL
Omo 8 kg Toz Deterjan 47,90 TL
Süperfresh 780 gr Pizza King 14,95 T
Tat Basmeti Pirinç 500 gr 8,45 TL
Tat Keten Tohumu-Kara Buğday-Siyah Bulgur-Sarı Mercimek 500 gr 6,45 TL
Eti Benimo 2 TL
Kasım Patı Saksı Çiçeği 6,90 TL
Atatürk Poinsettle Çiçeği 14,90 TL
Yudum Ziyafet 1 Lt Ayçiçek Yağı 10 TL
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