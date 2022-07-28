ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri satışa sunulan ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta yine pek çok indirimli ürün alışveriş severler ile buluşacak. İşte 30 Temmuz 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...