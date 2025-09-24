ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Çarşamba gününden itibaren teknolojiden, kedi ve köpek mamasına, kozmetikten, tekstil ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamını merak ediyor. 24 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde Alpina Siyah Cam Ankastre Set 6.499 TL, Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji) 1.999 TL'den satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
- 1
- 2
- 3
-
- 4
- 5
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Eylül’den 7 Ekim tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda battaniyeler indirimde yer alacak. Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL, Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL, Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL’den alıcı bulacak. İşte, ŞOK aktüel indirim kataloğu
- 6
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 24 EYLÜL- 7 EKİM
Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL
Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL
Çift Kişilik Baskılı Yorgan: 479 TL
Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL
Işık Geçirmez Fon Perde: 269 TL
Silikon Mikro Yastık: 109 TL
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 499 TL
Dinarsu Welsoft Kalp Desenli TV Battaniyesi: 299 TL
Alpina Siyah Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji): 1.999 TL
- 7
Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL
Arzum Çay Makinesi: 1.599 TL
Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL
Fakir Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL
- 8
- 9
-
- 10
- 11