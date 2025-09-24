Habertürk
        ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Çarşamba gününden itibaren teknolojiden, kedi ve köpek mamasına, kozmetikten, tekstil ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamını merak ediyor. 24 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde Alpina Siyah Cam Ankastre Set 6.499 TL, Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji) 1.999 TL'den satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.09.2025 - 13:33
          Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Eylül’den 7 Ekim tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğunda battaniyeler indirimde yer alacak. Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL, Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 479 TL, Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL’den alıcı bulacak. İşte, ŞOK aktüel indirim kataloğu

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 24 EYLÜL- 7 EKİM

          Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL

          Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL

          Çift Kişilik Baskılı Yorgan: 479 TL

          Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL

          Işık Geçirmez Fon Perde: 269 TL

          Silikon Mikro Yastık: 109 TL

          Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 499 TL

          Dinarsu Welsoft Kalp Desenli TV Battaniyesi: 299 TL

          Alpina Siyah Cam Ankastre Set: 6.499 TL

          Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji): 1.999 TL

          Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL

          Arzum Çay Makinesi: 1.599 TL

          Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL

          Fakir Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL

