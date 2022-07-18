ŞOK market aktüel ürünler kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılıyor. Bu hafta 20 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında satışta olacak indirimli ürünler belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Nivea Güneş Spreyi, Gamers Arena Sangal Pro FreeDos Gaming PC, Samsung 27” Çerçevesiz Monitör, Şeffaf Giderli Bebek Küveti ve pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 20 Temmuz 2022 ŞOK market aktüel ürünler listesi...