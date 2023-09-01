ŞOK 2-5 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! ŞOK'ta haftanın indirimli ürünler listesi
ŞOK market 2-5 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünlerini satışa sunuyor. ŞOK'ta bu hafta dijital airfryer, çelik kettle, balık tavası, scooter, bulaşık makinesi gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. İşte 2-5 Eylül 2023 Cumartesi fırsatları ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta; teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya pek çok ürün satışa çıkacak. İşte, 2-5 Eylül 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 2-5 EYLÜL 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Sinbo Dijital Airfryer 8 LT 1999 TL
Cambu Sprey Yağlık 59,95 TL
Queen Jesse Çelik Kettle 239 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL
Çift Taraflı Balık Tavası 249 TL
Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi 109 TL
Harvest Kavanoz 89,95 TL
Kavanoz Kapağı 10’lu 19,90 TL
Paşabahçe Çay Bardağı 6’lı 79,95 TL
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Xiaomi Ninebot D18E Electric Scooter 9999 TL
Xiaomi Ninebot F25E Electric Scooter 11899 TL
Orbus Dekoratif Clear Sarı Işık Led 5 Adet Ampul 299 TL
Hoover HF 6C2S0FW-17 Wifi 12 Programlı Bulaşık Makinesi 8999 TL
Hoover HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 KG Çamaşır Makinesi 11499 TL
Hoover H3W 2102DE/1-17 Çamaşır Makinesi 9599 TL
Orbus Uzaktan Renk Değiştiren 5 M Şerit Led 159 TL