ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 18-24 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

ŞOK 18 EKİM 2023 KATALOĞU

Bernardo Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı - 499 TL

Esse 5 Parça Servis Seti - 449 TL

Bernardo 4'lü Kahve Takımı - 219 TL

Paşabahçe Kare Tepsi - 79,95 TL

Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı - 119 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi - 999 TL

Aynalı Tepsi - 199 TL