Şok 10.000 mağazaya ulaştı

Perakende zinciri Şok, 10.000 mağaza sayısına ulaştığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yapılan tek cümlelik açıklamada "Şirketimizin mağaza sayısı 10.000 adede ulaşmıştır" denildi.

Şok'un son faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre Haziran sonu itibarıyla firmanın 9.858 mağazası bulunuyordu. Bunların 423'ünü 'Şok Mini' mağazaları oluşturuyordu.

2021 sonunda ise 8.852 Şok mağazası bulunuyordu.

Firma yılın ilk 6 ayında 583 Şok mağazası ve 28 Şok Mini açmıştı.