ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 1-4 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

ŞOK 1-4 TEMMUZ 2023 KATALOĞU

3 Kişilik Salıncak 1199 TL

Hamak 49,95 TL

Gokidy Çocuk Salıncak 249 TL

Rattan Desenli Masa 449 TL

Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL

XL Kamp Sandalyesi 369 TL

Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 349 TL

Plaj / Piknik Sandalyesi 169 TL