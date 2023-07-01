ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 1-4 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK 1-4 TEMMUZ 2023 KATALOĞU
3 Kişilik Salıncak 1199 TL
Hamak 49,95 TL
Gokidy Çocuk Salıncak 249 TL
Rattan Desenli Masa 449 TL
Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL
XL Kamp Sandalyesi 369 TL
Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 349 TL
Plaj / Piknik Sandalyesi 169 TL