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ŞOK 1-4 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

ŞOK 1-4 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

ŞOK market 1-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunuyor. 1 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çadır, hamak, kamp sandalyesi gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. Bu hafta ŞOK kataloğunda güneş gözlükleri de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte, ŞOK 1-4 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş: 30.06.2023 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 1-4 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

    ŞOK 1-4 TEMMUZ 2023 KATALOĞU 

    3 Kişilik Salıncak 1199 TL

    Hamak 49,95 TL

    Gokidy Çocuk Salıncak 249 TL

    Rattan Desenli Masa 449 TL

    Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL

    XL Kamp Sandalyesi 369 TL

    Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 349 TL

    Plaj / Piknik Sandalyesi 169 TL

  • 3 Kişilik Çadır 399 TL

    Alüminyum Katlanır Kamp ve Piknik Masası 499 TL

    Solar Aydınlatma Seti 449 TL

    Büyük Termos 369 TL

    Lüks Mangal 149 TL

    Termos Çanta 59,95 TL

    Bio Kafesli Pratik Mangal Kömürü 99,95 TL

  • Pierre Cardin Pc 6164/s 807y1 58 Erkek Güneş Gözlüğü 529 TL

    Nautica N 3653SP 215 Erkek Güneş Gözlüğü 819 TL

    Pierre Cardin PC 8412/S 8UQS260 Kadın Güneş Gözlüğü 529 TL

    My Concept MYC 285 C01 Unisex Güneş Gözlüğü 189 TL

    De Valentini Dv 1002 3 Unisex Güneş Gözlüğü 179 TL

    Suncity S.C. 4099 02 Erkek Güneş Gözlüğü 249 TL

  • 2 Kapaklı Sürgülü Gardırop Atlantik Çam / Antrasit 4299 TL

    Seyran 4 Kapaklı Gardırop Atlantik Çam 2499 TL

    10 Gözlü Kitaplık Atlantik Çam 699 TL

    Kapaklı Raflı Tv Sehpası Atlantik Çam/Antrasit 799 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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