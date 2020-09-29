Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor

Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa gidip sertifika alan İlhan, 12 yıl önce tek kovanla hobi olarak başladığı arıcılıkta kovan sayısını 100'e çıkardı.
Doğal yöntemlerle ürettiği balı, sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderen İlhan, gençlere de mesleğini öğreterek arıcılığı yaşatmak istiyor.
İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle ürettiği balda hiçbir katkı maddesi kullanmadığını söyledi.
Bir yandan geçimini sağlarken bir yandan da insanları bu işe teşvik etmek istediğini belirten İlhan, "Çocuklarıma kara kovan hakkında bilgiler verdim. Eşimle daha çok ilgileniyoruz. Kara kovan balının kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Tamamen organik bal ürettiğimiz için pazar sıkıntısı yaşamıyoruz." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Arıcılık Kursu Eğitmeni Şakir Yıldız da ilçede arıcılıkla ilgilenenleri ziyaret ederek çalışmalarını kontrol ettiklerini aktardı.
Kurs bittikten sonra da kaliteli bal üretmeleri için kursiyerleri takip ettiklerini belirten Yıldız, "Arıcılık konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mehmet Şirin ağabeyimiz de 12 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Kara kovana dışarıdan müdahale edilmiyor. Kendisine ait bir dönümlük arazide arıcılığı en üst düzeyde yapmaya çalışıyor. Balın orijinalliğinin korunması için kendisine destek veriyoruz. Kovanları da kendisi yapıyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!