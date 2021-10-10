1) Teneffüste maske

Yaklaşık iki yıl süren aranın ardından 6 Eylül’de okullarda yüz yüze eğitim başladı ancak pandemi koşulları da devam ediyor. Okullardaki riskleri önlemek amacıyla alınan önlemleri değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin maskenin en önemli tedbirlerden biri olduğunu belirtti. Seçkin "Ama bahçeye çıktıklarında çocukların biraz hava almaları lazım çünkü bütün gün o maskeyle solumaları imkansız" dedi. Dr. Seçkin "Maskeye bağlı da çeşitli alerjiler, baş ağrıları ve sivilce artışı görüyoruz" şeklinde konuştu.

2) Aşırı dezenfektan

Koronavirüs pandemisi sürecinde en fazla öne çıkan tedbirlerden biri de dezenfektanlar oldu. Ancak Dr. Şirin Seçkin dezenfektanların da aşırı ve yanlış kullanımının çocuklara ciddi zararlar verdiğini anlattı. "Birçok çocuğun elleri perişan durumda çünkü dezenfektanlar derinin koruyucu bariyerine zarar veriyor" diyen Seçkin en iyi yöntemin su ve sabun olduğunu söyledi.

3) Yemekhane temizliği

Okullarda, örneğin yemekhane gibi maske takılamayan kısımlarda, havaya ya da çocukların oturacağı bölümlere dezenfektan sıkıldığına değinen Dr. Seçkin bunun çok hatalı bir uygulama olduğunu ifade etti. Dr. Şirin Seçkin "Bu kez dezenfektan solumuş oluyorlar ve bu kronik öksürük, akciğerde tahriş ya da astıma yol açabilir" dedi ve bunun yerine mesafeli oturmanın daha doğru olduğuna dikkat çekti.

4) Hava temizleme cihazları

Okullardaki riskleri en aza indirmenin önemli yollarından biri de sınıfların havalandırılması. Bu konuda da en doğru yöntemin bol bol temiz hava ile havalandırılması olduğunu belirten Seçkin "Özel hava temizleyicilerine bence sınıfta gerek yok. Çocuklar üşüyecek diyerek pencere açmamak güzel bir fikir değil. Tam tersine teneffüslerde tüm pencereler ve kapı açılsın ki sirkülasyon olsun gerekirse çocuk üzerine hırka alsın ama temiz hava şart" dedi.

5) Korona kovucular

Dr. Şirin Seçkin 'mikrop savar' adı altında bazı cihazlar satıldığına ve bu cihazların bir nevi 'korona kovucu' görevi gördüğü gibi iddialara da dikkat çekti. Dr. Seçkin "Çocukların boynuna bunları takmanın hiçbir olumlu etkisi yok. İnanmasınlar" şeklinde konuştu.