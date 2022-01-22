HABERTURK.COM

Fiat Professional, Doblo’nun, soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip ‘Frigo Maxi’ versiyonunu satışa sundu.

Doblo Frigo Maxi'nin, gıda taşımacılığına uygun ve bu sektörde ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlandığı açıklandı.

Pandemi nedeniyle artan uzaktan alışveriş alışkanlıkları ile büyüyen şehir içi lojistik hizmetlerine yönelik geliştirildiği kaydedilen Frigo Maxi’nin, yalıtımında sökülüp takılabilen ve ısı yalıtımı sağlayan modüler izolasyon panellerinin yer aldığı aktarıldı.

Yükleme alanı genişliği 1.442 mm’ye ve yüksekliği 1.180 mm’ye varan Frigo Maxi’nin yükleme hacmi ise 2,2 m3, istiap haddi ise 819 kg olarak açıklanıyor.

Doblo Frigo Maxi’nin, ikinci aşama tip onay belgesi sayesinde, aracı TSE ve TÜV’e götürmeden bayilerden teslim alıp tescil işlemlerinin yaptırılabildiği de verilen bilgiler arasında.

Doblo Frigo Maxi, 3 yıl 150 bin km garantisi ve 290 bin 500 TL’den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.