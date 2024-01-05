Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çorba tarifleri

        Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çorba tarifleri

        Kış aylarında insanlar daha çabuk hasta olur ve bağışıklıklarını toparlayacak takviyelere ihtiyaçları vardır. Çorba tüketmek hastalığı geçirmese de boğazı yumuşatmaya yardımcı olur. İşte sizin için, kışın evde kolayca hazırlayabileceğiniz bazı çorba tarifleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kış aylarındaki soğuklarla birlikte, içimizi ısıtan bir çorba içmek kaçınılmaz hale geliyor. Sıcacık bir kâse çorba, hem bedeni ısıtmanın hem de damakları tatlandırmanın en iyi yollarından birisidir. İşte, bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak enfes çorba tarifleri...

        • 2

          KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI

          Malzemeler (4 kişilik)

          6 adet kapya biber

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 orta boy kuru soğan

          2 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı un

          Yarım su bardağı domates püresi

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı pul biber

          1 çay kaşığı tuz

          6 bardak sıcak su

        • 3

          Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğanı da doğrayın.

          Daha sonra zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

        • 4

          Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin.

          Ocağın altını kapatın ve çorbayı blenderdan geçirin. Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

        • 5

          KREMALI PEYNİRLİ BROKOLİ ÇORBASI

          1 orta boy brokoli

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 kuru soğan

          2 diş sarımsak

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı tuz

          2 yemek kaşığı un

          1 kutu krema

          1,5 - 2 litre sıcak su veya tavuk suyu

          İsteğe bağlı 200 gram kaşar peyniri

        • 6

          Yapılışı:

          Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın.

          Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.

        • 7

          Tarifteki baharatları da çorbanıza koyun ve çorbanızı blenderdan geçirin.

          Kıvam almaya başlayan çorbanıza kremayı ekleyin ve bir süre daha pişirin. Eğer size göre çok koyu olursa biraz süt ya da su ile kıvamını açabilirsiniz.

        • 8

          TAVUK SUYU ÇORBA

          Malzemeler (6 kişilik)

          1 adet tavuk budu

          1 adet tavuk göğsü

          6 su bardağı su

          1 yemek kaşığı un

          1 yemek kaşığı tereyağı

          1 tatlı kaşığı tuz

          1 adet kuru soğan

          Yarım çay kaşığı karabiber

        • 9

          Yapılışı:

          Tavuk parçalarını bir tencereye alın ve 6 bardak suyla beraber haşlayın.

          Tavukları soğuduktan sonra tencereden alın ve kemiklerinden didikleyerek ayırın. Tavuk suyunu ise bir kenarda bekletin.

        • 10

          Ayrı bir tencereye yağı dökün ve un ekleyin. Unu kavurduktan sonra önceden küp küp doğradığınız soğanı da bu karışımla beraber kavurun.

          Soğan pembeleştikten sonra üzerine didiklenmiş tavuğu ve tavuk suyunu ekleyin. Bu aşamada baharatları da ekleyin ve çorbayı biraz daha pişirdiğinizde çorbanız hazır olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa