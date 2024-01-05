Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çorba tarifleri

Yapılışı:

Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın.

Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.