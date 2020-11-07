K\u0131nal\u0131, k\u0131\u015f\u0131n olu\u015fan a\u011fr\u0131lar\u0131 ve bu a\u011fr\u0131lardan korunmak i\u00e7in al\u0131nmas\u0131 gereken \u00f6nlemleri s\u0131ralad\u0131. So\u011fuk havalar\u0131n omurga ve \u00e7evre kas dokular\u0131ndan kaynakl\u0131 a\u011fr\u0131 gibi sorunlara neden olabildi\u011fini belirten K\u0131nal\u0131, a\u011fr\u0131lara kar\u015f\u0131 beslenmenin b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. K\u0131nal\u0131 \u015fu bilgileri verdi: Evlerde daha \u00e7ok zaman ge\u00e7irdi\u011fimiz bu aylarda dolaplar\u0131m\u0131z\u0131 daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 yiyeceklerle doldurmak uygun olacakt\u0131r. K\u0131rm\u0131z\u0131 etler, k\u0131zarm\u0131\u015f yiyecekler, \u015fekerler ve i\u015flenmi\u015f ni\u015fastalar gibi iltihaplanmaya neden olan yiyeceklerin t\u00fcketimini azaltman\u0131z ve gerekli miktarlarda alman\u0131z uygun olacakt\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra alkol ve t\u00fct\u00fcn t\u00fcketimi de tetikleyicilerin en ba\u015f\u0131nda olmakla birlikte mutlaka b\u0131rak\u0131lmal\u0131d\u0131r. V\u00fccudumuz suya ihtiya\u00e7 duymaktad\u0131r ve \u00f6zellikle omurga sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck uygun dozlarda su t\u00fcketilmelidir. \u00d6zellikle ileri ya\u015flarda buna dikkat etmek gerekir. V\u00fccuttaki su miktar\u0131n\u0131 etkileyen bir de\u011fer \u00f6nemli fakt\u00f6r de alkol t\u00fcketimidir; Alkoll\u00fc i\u00e7ecekler sadece sizi kurutmayacak, ayn\u0131 zamanda depresyon ve anksiyeteyi de k\u00f6t\u00fcle\u015ftirerek a\u011fr\u0131lar\u0131n artmas\u0131na sebebiyet verecektir. - V\u00fccudunuzu s\u0131cak tutun K\u0131nal\u0131, k\u0131\u015f so\u011fu\u011fundan korunmak i\u00e7in giysilere dikkat etmek gerekti\u011fini ifade ederek, bulunulan mekanlar\u0131 uygun s\u0131cakl\u0131kta tutman\u0131n \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Kapal\u0131 alanlarda \u0131s\u0131nmayla birlikte olu\u015fabilecek kuru havan\u0131n giderilmesi ad\u0131na hava nemlendiricileri \u00f6neren K\u0131nal\u0131, Havan\u0131n nemlendirilmesi \u00f6nemlidir. Aksi takdirde sin\u00fcslerdeki olumsuz etkileri ile dokuyu kurutarak enfeksiyonlara daha a\u00e7\u0131k olmam\u0131za sebebiyet verecektir. Mevsim ge\u00e7i\u015flerinde tetiklenebilecek olan bel, s\u0131rt, boyun a\u011fr\u0131lar\u0131 ve disk hernilerine (f\u0131t\u0131k) ba\u011fl\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131n artabilece\u011fi dikkate al\u0131nmal\u0131d\u0131r. Yine buna uygun olarak giyinmek rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n tetiklenmemesi ad\u0131na yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r. - G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 tavsiyesi K\u0131nal\u0131, k\u0131\u015f aylar\u0131nda g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00fclkemize etkisinin azalmas\u0131 ile birlikte, daha s\u0131k\u0131 giyinilmeye ba\u011fl\u0131 olarak v\u00fccutla temas eden g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck azalma ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, insanlar\u0131n vitamin D d\u00fczeylerinin de azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Bol bol g\u00fcne\u015f almay\u0131 \u00f6neren K\u0131nal\u0131, G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 duygu durumunda iyile\u015fmeyi destekleyerek hem verimlili\u011fimizi hem de depresyondan ka\u00e7\u0131nmam\u0131z\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Vitamin D \u00fcretiminde art\u0131\u015fa sebep olan g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131, gerek omurga sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 gerek a\u011fr\u0131lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan fayda sa\u011flayacakt\u0131r. Ayr\u0131ca g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 v\u00fccudunuzdaki serotonin hormonunda salg\u0131 art\u0131\u015f\u0131na sebep olarak modumuzu ve ruh halimizi de daha iyiye g\u00f6t\u00fcrerek a\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131zdan uzakla\u015fmam\u0131z\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. uyar\u0131s\u0131nda bulundu. - Uzman g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc almak her daim kurtar\u0131c\u0131 olacakt\u0131r K\u0131nal\u0131, pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit ge\u00e7iren vatanda\u015flara s\u0131k hareket edin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunarak, ekran ve bilgisayar kar\u015f\u0131s\u0131nda duru\u015flara dikkat edilmesi gerekti\u011fini kaydetti. K\u0131nal\u0131, k\u0131\u015f\u0131n ortaya \u00e7\u0131kan ve ge\u00e7meyen a\u011fr\u0131lara ili\u015fkin, \u015fu \u00f6nerilerde bulundu: Kronik (uzun d\u00f6nem a\u011fr\u0131lar) ve ya \u015fiddetli akut (erken) d\u00f6nem a\u011fr\u0131lar, bacak ve kol a\u011fr\u0131lar\u0131, uzuvlarda uyu\u015fukluklar, yanma-batma-\u00fc\u015f\u00fcme tarz\u0131nda hissiyatlar, g\u00fc\u00e7 kayb\u0131 gibi \u015fikayetlerin \u00f6zellikle mevsim ge\u00e7i\u015flerinde art\u0131\u015f g\u00f6stermesi \u00e7e\u015fitli omurga, omurilik ve ya sinir hastal\u0131klar\u0131n\u0131n habercisi olabilir. Kas a\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 tetikleyebilecek bu d\u00f6nemde, bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 gibi hastal\u0131klarda da \u015fikayetlerimiz artabilece\u011fi i\u00e7in, hastan\u0131n \u015fikayetleri do\u011frultusunda yaln\u0131zca cerrahi y\u00f6ntemler de\u011fil a\u011fr\u0131ya y\u00f6nelik \u00e7e\u015fitli enjeksiyon tedavileri veya medikal (ila\u00e7) tedavilerle bu durumlardan kolayca kurtulman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn olacakt\u0131r. Ancak unutulmamal\u0131d\u0131r ki her hastal\u0131kta oldu\u011fu gibi bu tarz hastal\u0131klarda da g\u00fc\u00e7 kayb\u0131, hissiyat kayb\u0131, idrar ve gaita ka\u00e7\u0131rma ve \u015fiddetli a\u011fr\u0131lar bizi acil cerrahiye s\u00fcr\u00fckleyebilmektedir. Bundan m\u00fctevellit tedavi i\u00e7in ge\u00e7 kalmamak ad\u0131na bir uzman g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc almak her daim kurtar\u0131c\u0131 olacakt\u0131r.