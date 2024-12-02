Soğuk havalar kalp krizine neden olur mu?

Doç. Dr. Narin, “Kalp krizi riski soğuk havalarda artar, çünkü vücudumuz sıcak kalmak için çok çalışır ve bu da kalbe binen yükü artırır. Stres de kortizol ve adrenalin gibi hormonların salgılanmasına neden olur, bu hormonlar da kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Kalp sağlığı için stresi yönetmek, soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak gerekir” dedi.