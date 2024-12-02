Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Soğuk havalar kalp krizine neden olur mu? | Sağlık Haberleri

        Soğuk havalar kalp krizine neden olur mu?

        Soğuk havanın ve kronik stresin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Cüneyt Narin, bu iki etkenin kalp krizi riskini artırdığını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Doç. Dr. Narin, “Kalp krizi riski soğuk havalarda artar, çünkü vücudumuz sıcak kalmak için çok çalışır ve bu da kalbe binen yükü artırır. Stres de kortizol ve adrenalin gibi hormonların salgılanmasına neden olur, bu hormonlar da kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Kalp sağlığı için stresi yönetmek, soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak gerekir” dedi.

        • 2

          Kış mevsiminin iyice kendini belli ettiğini, özellikle yaşlıların, kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Narin, şöyle konuştu: “Soğuk havada kan damarları büzülerek daralır. Bu da kan akışının azalmasına, dokulara daha az oksijen gitmesine yol açar. Tansiyon ve nabız yükselir, dalgalanmalar olur. Bu dalgalanmalar ve kalbe giden kanın azalması kalbin iş yükünü artırır.

        • 3

          Kalp sağlığına ciddi olumsuz etkileri olur, kalp krizi riski artar. Soğuklarda vücut ısısını koruyacak şekilde giyinerek kalbinizin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

        • 4

          Sıcak çay ve ya çorba gibi içecekler vücudunuzu ısıtacaktır. Kalp sağlığını güçlendirmek için egzersiz önemlidir. Ancak soğuk havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun, aşırıya kaçmayın.”

        • 5

          "KALP SAĞLIĞI İÇİN STRES YÖNETİMİ ÖNEMLİ"

          Doç. Dr. Narin, kalp krizi riskini artıran bir diğer faktör olan ‘kronik stres’ ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

        • 6

          Kalp sağlığınızı korumak için stres yönetimi önemlidir. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, stres hormonlarını azaltmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlıklı beslenin. Dengeli ve sağlıklı beslenme, kalp krizi riskini azaltmada önemli faktördür. Yeterli uyku uyuyun. Uyku, stres etkilerini azaltmada ve vücudun kendini onarmasında kritik rol oynar. Stresinizi yönetin. Meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi teknikler stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, stres yönetimi kalp sağlığınız için bir yatırımdır.”

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Tiflis'te binlerce kişi sokaklara döküldü
        Tiflis'te binlerce kişi sokaklara döküldü
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Habertürk Anasayfa