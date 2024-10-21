Soğuk havalar kalp krizi geçirme olasılığını artırır mı?
Havalar soğumaya başladı. Bulaşıcı hastalıklar, grip ve nezle gibi boğaz ağrısı da insanları etkisiz ve halsiz bırakacak durumlar çokça artmaya başladı. Havaların çok soğuması ise beraberinde kalp krizi geçirme riskini de artırabilir mi? İşte detaylar...
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Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerekiyor. Soğuk havalarda kalbimi koruma yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
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Kalp krizi riski kışın 3 kat artıyor
Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artış görülür. Altta yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabilmektedir. Kalbin beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerekmektedir.
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Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler.
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Soğuk hava kalbinizi nasıl etkiler?
Soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava vücudunuzdan ısıyı alabilir. Üşüdüğünüzde cildinizdeki, parmaklarınızdaki ve ayak parmaklarınızdaki kan damarları daralır, böylece daha az ısı kaybedilir. Bu daralma (vazokonstriksiyon olarak adlandırılır) şunlara neden olur:
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- Kan basıncınızın yükselmesi
- Kalp atış hızınızın artması
- Kalbinizin vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışmasını sağlar.
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Bu, soğuğa karşı normal bir tepkidir. Ancak ekstra zorlanma, özellikle egzersiz sırasında kalp rahatsızlığı olan kişiler için daha zor olabilir. Soğuk hava ayrıca kanınızın daha kalın ve yapışkan olmasına neden olabilir, bu da nadir durumlarda kan pıhtılarına yol açabilir. Bu, kalp krizi veya felç riskinizi artırabilir.
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Soğuk havadan daha çok korunması gerekenler kimlerdir?
- Daha önceden kalp damar veya kapak ameliyatı olanlar
- Şeker hastası olanlar
- KOAH hastaları
- Yaşlılar
- Çocuklar
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Bu kış kalbinizi korumanın yöntemleri
- En çok zaman geçirdiğiniz odayı en az 18°C'ye ısıtmaya çalışın.
- Çorap, kazak ve battaniyelerle katmanlar oluşturun. Tek bir kalın katman yerine çok sayıda ince katman giyin. Bu, ısıyı hapsedecek ve sizi daha sıcak tutacaktır.
- Çok soğuk havalarda veya dışarı çıktığınızda, sizi sıcak tutacak şekilde kat kat giyinin ve şapka, atkı ve eldiven takın.
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- Öksürük veya soğuk algınlığına yakalandığınızı düşünüyorsanız, dinlenmeye çalışın ve bol sıvı tüketin.
- Anjininiz varsa , ağzınızın ve burnunuzun etrafına gevşekçe sarılmış bir atkı takın veya bir yüz maskesi takın, böylece daha sıcak havayı soluyabilirsiniz.
- Kapalı alanda olduğunuzda , hem sıcak kalmak hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hareket etmeyi unutmayın.
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