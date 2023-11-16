Soğuk hava nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu
Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kentte özellikle gece etkili olan soğuk nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu
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Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.
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Soğuk hava ve sis nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.
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Kentte havanın bu sene geç soğuduğunu söyleyen İsmail Kahya, artık yavaş yavaş soğukların başladığını dile getirerek, "Soğuklar başladı. Şu anda sıcaklık eksi 3 derece ve ağaçlar soğukla birlikte kırağı tutmuş.
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Biz 12’inci aya kadar hava sıcaklıklarının iyi gideceğini tahmin ediyorduk. Ama maalesef yanıldık. Kış beklediğimizden de erken gelecek" dedi.
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