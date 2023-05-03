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Soğuk hava deposundaki patlamada yaralanan 2 kadın işçiden 1'i kurtarılamadı

Aydın'da bir soğuk hava deposunda meydana gelen amonyak gazı patlamasında yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Giriş: 03.05.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Soğuk hava deposundaki patlamadan acı haber geldi!
Soğuk hava deposundaki patlamada acı haber!
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DHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde soğuk hava deposunda amonyak gazı kaynaklı patlamada yaralanan 2 kadın işçiden Fikriye Akgün (64), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 30 Nisan günü saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı kaynaklı patlamayla birlikte yangın çıktı.

Depoda çalışan V.S. (61) ile Fikriye Akgün ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.S.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Jandarmanın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma, sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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