Soğuk hava deposundaki patlamada acı haber!

DHA'nın haberine göre olay, 30 Nisan günü saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı kaynaklı patlamayla birlikte yangın çıktı.

Depoda çalışan V.S. (61) ile Fikriye Akgün ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.S.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.