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Soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Soğan ve sarımsak C vitamini özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi önerisinde bulundu

21.02.2022 - 12:56 | Güncelleme: SAĞLIK
AA

  • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

  • Prof. Dr. Ercan, soğan ve sarımsağın C vitamini deposu olduğunu ifade etti. Sağlıklı yaşamın dengeli ve sağlıklı beslenmeden geçtiğini dile getiren Ercan, sebze ve meyvelerin beslenmede önemli rolü oynadığına dikkat çekti.

  • Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şunları kaydetti:

  • "Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.

  • Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir.

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