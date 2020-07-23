Soğan ve patates ihracatındaki ön izin şartının kaldırılması kararında, her iki üründe yeni sezon üretimlerinin ülke ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşması etkili oldu.
Soğan ve patates ihracatı, ülkede arz açığı oluşmaması, dış talebin iç piyasa fiyatlarını etkilememesi, stok durumunun korunması ve tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ocakta ön izne bağlanmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından stratejik ve fiyatı dalgalanan tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları" da bu süreçte ekimden hasada kadar soğan ve patatesi sahada yakın takibe aldı.
Ürün Masalarından gelen olumlu dönüşler üzerine 19 Temmuz'da soğan ve patates ihracatı ön izne tabi olmaktan çıkarıldı.
AA muhabirinin Ürün Masaları tarafından temmuz ayı için hazırlanan patates ve soğan analizinden yaptığı derlemeye göre, hasadın yoğunlaşması, her iki üründeki yeni sezon üretimlerinin ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede olması ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırması açısından ihracatta ön izin uygulaması sonlandırıldı.
SIRADA KIŞLIK HASAT VAR
Soğanda Adana ve Hatay'da turfanda hasatlar tamamlanırken, kışlık üretim hasatları da kısmi olarak bu ayın ortasından itibaren Amasya ile başladı. Hasadın daha sonra Ankara ve Çorum ile ağustosta hız kazanması bekleniyor. Bu kapsamda, 2019'da 2,2 milyon ton olan üretimin, bu yıl Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) birinci tahminine göre 2,35 milyon tonla geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Patateste de turfanda hasadın tamamlanmak üzere olduğu Hatay, Adana ve İzmir'de (Ödemiş) verimli bir sezon yaşandı. Kışlık üretim hasatlarının Niğde ve Nevşehir'de kısmi olarak ağustos ortasında başlayıp, eylülde diğer illerle hız kazanması öngörülüyor. Patates üretiminde bu yıl ürün rekoltesinin TÜİK'in birinci tahminine göre 5,2 milyon tonla geçen yılın üzerinde olması bekleniyor. Geçen yıl 4,9 milyon tonluk patates üretimi yapılmıştı.
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