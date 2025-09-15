Habertürk
        Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı!

        Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilerden neden ayrıldığıyla ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 19:35 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:35
        • 1

          İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

        • 2

          Açıklamalarda bulunan Faslı orta saha, F.Bahçe'den neden ayrıldığına da açıklık getirdi.

        • 3

          29 yaşındaki futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti...

        • 4

          "F.BAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

          Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." ifadelerini kullandı.

        • 5

          Real Betis bu sezon temsilcimiz Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

        • 6
        Habertürk Anasayfa