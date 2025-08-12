Habertürk
        Sofyan Amrabat: Galibiyeti ve turu hak ettik! - Fenerbahçe Haberleri

        Sofyan Amrabat: Galibiyeti ve turu hak ettik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, turun ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:29
        "Galibiyeti ve turu hak ettik!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYETİ VE TURU HAK ETTİK"

        Bu maçın önemini biliyorduk ve istediğimizi aldık. Galibiyeti ve turu hak ettik. Taraftarın desteğini hissettik. Feyenoord için zor olacağını biliyordum. Burada harika atmosfer var, buraya gelen herkes için çok zor olacak. Maçtan önce 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' dedim ve çok şükür bunu başardık.

        "GÜZEL BİR ZAFFR ELDE ETTİK"

        Sarı kart gördükten sonra oyun benim adıma kolay olmadı. Çok şükür ki maçın sonuna kadar oynadım ev takımı yalnız bırakmadım. Güzel bir zafer elde ettik.

        "AĞRILARIM VARDI AMA OYNADIM"

        İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose Mourinho durumumu sordu. 'Tek ayak bilse kalsam devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devrede ağrı kesici aldım ve devam ettim. Çarşamba günü durumuma daha net bir şekilde bakacağız. Umarım ciddi bir şey değildir.

        "KADIKÖY'DE OYNAMAK RAKİPLER İÇİN AĞIR"

        De Kuip, Hollanda'da en iyi atmosferlerden. Ancak Kadıköy'de oynamak rakipler için çok ağır. İyi atmosferlerde oynadım, oynadığım kulüplerin statları için kötü konuşmak istemem ama Kadıköy, bence en iyisi. Burada oynamak her rakip için zor.

