Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesinde üreticiler bu sezon yeni bir ihracat rekoruna imza atmayı hedefliyor.
AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, 2019-2020 sofralık zeytin ihracatı sezonunda 84 bin 417 tona karşılık 145,7 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdı. Türk zeytini bu dönemde 123 ülke pazarında yerini aldı. Almanya ise 42,4 milyon dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 25,6 milyon dolarla Irak ve 18,3 milyon dolarla Romanya izledi.
Türkiye'de 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla ülkenin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini tek başına karşılayan Akhisar'da hasat sezonu başladı. Önceki yıllara kıyasla verimde ve kalitede iyi bir sezonun beklediği ilçede zeytin bahçeleri ve işletmelerinde hummalı bir çalışma var.
Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, zeytinleri özenle dallarında toplayıp işletmelere gönderiyor. Zeytin tesislerinde işlenen zeytinleri büyük bir kısmı özel tanklara konularak salamura yapılırken, kalanı da sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.
Bu yıl ürünün bol olduğu belirtilen ilçede sofralık zeytin ihracatında hareketli bir sezon bekleniyor. Yaklaşık 50 ihracatçı firmanın bulunduğu ilçede, hedef geçen sezonki 145,7 milyon dolarlık ihracatı geride bırakıp, rekoru geliştirmek.
- "İhracatta yüzde 30'a yakın artış bekliyorum"
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, AA muhabirine, sofralık zeytin ihracatında her yıl pazarlarını genişlettiklerini ve yeni müşteriler kazandıklarını belirtti.
Dökme ihracat yerine markalı ve ambalajlı ihracatı önemsediklerini dile getiren Bakan, şöyle konuştu:
"Zeytin ve zeytinyağı sağlıkla ilgili faydaları bilinen bir ürün olduğu için pandemi döneminde çok fazla ilgi gördü. Biz de bu artan talebi karşılamak için hep beraber koşturuyoruz. Bu sezon ürün bol olduğu için bereketli bir sezon bekliyoruz. Son haftalarda yurt dışındaki firmalardan gelen talepte artış gözüküyor. Şu an zeytinde hasat ve alım dönemi, bütün ihracatçı firmalar bu talebe yetişmek için alım yapıyor. Öyle tahmin ediyorum ki yüzde 20-30'luk bir ihracat artışı söz konusu olabilir. Burada tabii önemli olan katma değerini artırmak. Kilogram bazında değil, değer bazında artış yakalamak."
Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da sofralık zeytin ihracatının artmasını öngördüklerini dile getirdi.
Türkiye'nin 2019-2020 sezonunda en çok sofralık zeytin ihracatı yaptığı 10 ülke ve toplam ihracat şöyle oluştu:
|Ülke
|İhracat (Dolar)
|İhracat (Ton)
|Almanya
|42.484.640
|16.479
|Irak
|25.637.779
|20.716
|Romanya
|18.323.936
|13.940
|ABD
|10.064.813
|5.809
|Bulgaristan
|7.716.576
|7.171
|Birleşik Krallık
|4.721.655
|1.885
|Hollanda
|3.370.302
|1.471
|Suudi Arabistan
|2.968.324
|1.379
|Fransa
|2.915.151
|1.127
|İsrail
|2.100.652
|1.077
|TOPLAM
|145.791.148
|84.417
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