18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 25 Şubat'ta, iddiaya göre, Cansu S. (26) ile kız kardeşi Necla G. (24) otoyola çıkarak bir tır sürücüsünü durdurdu. Tır sürücüsünü fuhuş vaadiyle oyalayan kadınlar, sürücünün cep telefonunu çalıp olay yerinden ayrıldı. Tır sürücüsü H.K., polise giderek kadınlardan şikâyetçi oldu. Bu arada Orhan Gazi Mahallesi'ne giden iki kadını gören Ali B. (23),"Siz burada ne geziyorsunuz, yine hırsızlık mı yapacaksınız. Mahallemizden defolun gidin" diye bağırdı.
TARTIŞMADA AKRABASI ÖLDÜ
İHA'da yer alan habere göre genç kadınlar Ali B.'ye karşılık verince aralarında kavga çıktı. Kavgaya mahallede bulunan genç kadınların kardeşi K.S. ile kuzeni Yücel G. (17) de karıştı. Ali B.'nin arkadaşı Emre Ç.'nin (29) de karışmasıyla kavga büyüdü. Ali B., kavgada Yücel G.'yi bıçakladı. Taraflar olay yerinden kaçarken, Yücel G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan iki kadını, K.S. ile cinayeti işleyen Ali B. ve arkadaşını gözaltına aldı.
"MAHALLEDE HIRSIZLIK YAPACAKLARDI"
Yaşı küçük olan K.S., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ali B.'nin ifadesinde, kadınları mahallede görünce hırsızlık yapacaklarını düşünerek mahalleden gitmelerini istediğini, bu nedenle kavga çıktığını, erkekler gelince kendisini korumak için bıçak çektiğini, bir anda Yücel G.'yi bıçakladığını, öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.
"BİRÇOK SUÇ KAYITLARI VAR"
İki kız kardeş ise Ali B.'nin kendilerine saldırınca kardeşleri ve kuzeninin kendilerini korumak istediğini, kendilerinin hırsız olmadığını söyledi. Yapılan incelemede genç kadınların hırsızlık, yağma, polise mukavemet, basit yaralama gibi birçok olaydan suç kayıtları olduğu belirlendi.
İKİ KIZ KARDEŞ DE TUTUKLANDI
Zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ali B. adam öldürmekten tutuklanırken, Emre Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya neden olan genç kadınlar tır sürücüsünü soymaktan "yağma" suçundan tutuklanırken, kavgaya karışan K.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"TELEFONU ÖLEN YÜCEL ALDI"
Zanlı kadınlardan Necla G.'nin ise ölen akrabasını suçladığı ortaya çıktı. Necla G.'nin ifadesinde, "Ben otoyola çıkarak müşteri ararım. Bir tır sürücüsüne el kaldırdım durdu. Ben de aracına bindim. Anlaştık, bana 50 lira verdi. Bu sırada Yücel geldi, aracın diğer kapısını açtı. Bağırarak şoförü korkuttu. Ben o sırada araçtan indim, Yücel adamın telefonunu almış. Aldığını polis merkezine gidince anladım. Ben telefon almadım, sadece 50 lirasını aldım" dediği öğrenildi. Cansu S.'nin ise suçlamayı kabul etmediğini, kesinlikle kimseden para ya da telefon almadığını söylediği öğrenildi.
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