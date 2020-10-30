Şoförü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Halil Aygün (39) idaresindeki 31 ABR 060 plakalı otomobil Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 35. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Abdulkadir Aygün (18) ve Haçim Aslankan (19) 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.