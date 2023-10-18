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Bağcılar’da seyir halindeyken sürücüsü bayılan bir otobüs 5 araca çarptı. Zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken otobüs sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otobüsün sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanıp bayıldı.

Kontrolden çıkan otobüs cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Bu sırada otomobilin önündeki 4 araç da birbirine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle otobüs şoförü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören İbrahim Toprak, “Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada dur diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu” dedi.