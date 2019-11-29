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Sofitel, Türkiye'deki ilk otelini açtı

Uluslararası lüks otel markası Sofitel Hotels & Resorts Tuna Şirketler Topluluğu ile dünyanın öncü otel gruplarından Accor Grubu iş birliğiyle Türkiye'deki ilk otelini Taksim'de açtı.

29.11.2019 - 09:15 | Güncelleme:
sofitel
HABERTURK.COM

Dünya genelinde 40’tan fazla ülkede 120’den fazla otel ile hizmet veren Sofitel, İstanbul Taksim’de kapılarını açtı. Yatırımı ve inşaatı Tuna Şirketler Topluluğu tarafından tamamlanan, işletmesi ise Accor Grubu tarafından yürütülen Sofitel İstanbul Taksim için 100 milyon yatırım yapıldı.

Ofis, ev mobilyaları ve inşaat sektörlerinde önemli birikimlerinin olduğunu belirten Tuna Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, “Bir dünya hazinesi niteliğinde olan İstanbul, küresel çapta en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8’inci sırada yer alıyor. Bu anlamda kentimizin daha büyük bir potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de bu potansiyel doğrultusunda turizm sektöründeki ilk yatırımımız olan Sofitel İstanbul Taksim’i, şehre kazandırmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Tuna, " Yeni yatırımımızda Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Grubu ile iş birliğine giderek, elimizdeki değeri en verimli şekilde kullanmayı planladık. Esasen yabancı ortaklıklar konusunda tecrübeli bir grubuz. Avrupa’nın en önemli ofis koltuğu markalarından Girsberger ile ortaklığımızı başarılı bir şekilde 27 senedir devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize katma değer sağlayacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı."

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