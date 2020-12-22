Sofiane Feghouli siftah yaptı

Galatasaray’ın Göztepe ile sahasında oynadığı mücadelede Sofiane Feghouli takımının üçüncü golünü kaydetti. Mücadelenin 62. dakikasında sahneye çıkan Cezayirli futbolu attığı golle bu sezon sarı-kırmızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada yerini Emre Akbaba’ya bıraktı.

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