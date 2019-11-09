Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da günün yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli mücadeleyi değerlendirdi.

Bir gol atan iki topu da direkten dönen Cezayirli oyuncu, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar takım hem defansta hem hücumda iyi bir oyun ortaya koydu. Zorlu bir takım karşısında güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

''Fiziksel olarak kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum. Daha da iyiye gideceğim. Bunun için daha çok 90 dakika oynamam gerekiyor. Milli Takım arasını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Real Madrid maçından sonra galip gelmemiz önemliydi.Yeni oyuncular da oynadı. Onlar rekabet için önemliydi. Attığım golü eşim ve oğluma armağan ediyorum.''