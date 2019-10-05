Ailesi ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda öğle yemeği yiyen deneyimli futbolcu daha sonra uzun süre alışveriş yaptı.

Bu sırada karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan futbolcu, "Ailemi çekmeyin, sadece beni çekin." diyerek rica da bulundu.