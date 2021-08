"KANSERLE İLGİLİ HER ŞEYİ ARAŞTIRDIM"



"Gençken kanser sözcüğünü duyduğunuzda aklınız pek çok yere gidiyor..." diyen Vergara, "Panik yapmamaya çalıştım ve eğitim almaya karar verdim. Her kitabı okudum, kanserle ilgili her şeyi araştırdım." diyen ünlü oyuncu, "Erken teşhis ve doktorlarım ile ailemin desteğini almak en önemlisiydi." ifadelerini kullandı.