Sofia Vergara: Göğüslerim astronotu oynamama izin vermeyecek kadar büyük
Sofia Vergara, verdiği bir röportajda, göğüslerinin büyüklüğünün bir bilim insanını veya bir astronotu oynamasına engel olduğu açıklamasıyla şaşırttı
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Sofia Vergara, kendisine dört Emmy adaylığı kazandıran 'Modern Family' dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle dünya çapında sevildi. 51 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda oyunculuk yeteneğini hafife almasıyla şaşırttı. Vergara, sitcom'da "neredeyse kendini oynadığını ve aslında oyunculuk hakkında hiçbir şey bilmediğini" söyledi.
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Kolombiyalı Hollywood yıldızı, "Bir bilim insanı olamam, bir astronotu oynayamam" dedi. İri göğüslerini işaret eden Sofia Vergara; "Bunlarla bilim insanı olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
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"FARKLI BİR ROL OYNAMAM ZOR OLUYOR"
"Farklı bir şey yapmak istediğimde bu çok zor oluyor. Çünkü Kolombiyalı aksanım var. Bir bilim insanı olamam, bir astronot olamam" diyen ünlü oyuncu, bu yıl dijital platformda yayınlanan ve başrolünde yer aldığı, Kolombiyalı uyuşturucu baronesini canlandırdığı 'Griselda' dizisiyle beğeni toplamıştı.
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"MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI YAPTIRMAMI İSTEDİLER"
Sofia Vergara, kariyerine başlarken, ciddiye alınmak istiyorsa, kendisinden meme küçültme operasyonu yaptırmasının istendiğini söyledi.
"Hiçbir zaman ciddiye alınmak istemedim. Komedi yapmak istedim. Eğer bana böyle roller verirlerse, böyle kalacağım diye söyledim onlara" ifadesini kullanan Vergara, annesinin de meme küçültme yaptırmasıyla ilgili olarak, "Tanrı seni cezalandırır" dediğini anlattı.
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"ANNEMDEM BANA MİRAS"
Sofia Vergara, 2013 yılında Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri'nin (SAG - Screen Actors Guild Awards) açılış bölümü de dâhil olmak üzere pek çok etkinlikte göğüs dekoltesiyle dalga geçmekten hiç çekinmedi.
O ödül töreni açılışında şöyle bir konuşma yapmıştı: Kolombiya'nın Barranquilla kentinde oldukça geleneksel bir Katolik evinde büyüdüm. Babam bana eğer sanatsal bir şey yaparsam bir fahişeye benzeyeceğimi söyledi. 'Annemden bana miras kalan bu kocaman göğüslerle şimdiden bir fahişeye benziyorum' dedim ona. Ben Sofia Vergara ve bir oyuncuyum.
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"GÖĞÜSLERİM BENİM DÜNYAYA AÇILAN PASAPORTUMDU"
Bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, büyük göğüslerinin onun gösteri dünyasına girmesine yardımcı olduğunu kabul eden Sofia Vergara, "Bunu inkar etmek ya da bunun beni kötü hissettirmesi saçma olurdu" demişti.
Sofia Vergara; "Devasa göğüslerim ve vücudum bana kapıları açtı. 20 yaşında modelliğe başladığımda onlar benim dünyaya açılan pasaportumdu ama bugün 51 yaşındayım ve hâlâ buradayım" şeklinde konuşmuştu.
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