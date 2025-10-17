Ünlü oyuncu Sofia Richie, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. İngiliz plak şirketi yöneticisi Elliot Grainge ile evli olan 27 yaşındaki yıldız, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta büyüyen karnını hayranlarına gösterdi.

Sofia Richie ve Elliot Grainge çifti 2023'te evlendi ve ilk çocukları Eloise Samantha Grainge'i Mayıs 2024'te kucaklarına aldı.

Annelik "Hayattaki en büyük başarım" diyen Sofia Richie, ikinci bebeğine kaç aylık hamile olduğunu ve bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.