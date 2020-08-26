ESKİ SEVGİLİYE NİSPET

O anları sosyal meyda hesabına da ekleyen Sofia Richie'ye hayranları "Demek ki intikam soğuk değil, sıcak yenen bir yemekmiş. Vakit geçirmeden kendisini terk eden sevgilisini nispet yapıyor" şeklinde yorumlar yaptı.