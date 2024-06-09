Sofia Mattsson, öldürülen rol arkadaşını andı
Sofia Mattsson, otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen rol arkadaşı Johnny Wactor'u andı
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Sofia Mattsson, 25 Mayıs'ta otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak 37 yaşında öldürüle Johnny Wactor'u andı.
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Sofia Mattsson, Wactor'un dostane ve destekleyici doğasını övgüyle andı. Mattsson, onu rahatlatıcı bir arkadaş olarak tanımladı ve birlikte geçirdikleri anıları paylaştı. Mattsson, Wactor'u; "kendinizi çok rahat ve evinizde hissetmenizi sağlayan biriydi. O kadar çok harika anı paylaştık ki, hem ekranda hem de ekran dışında çok fazla gözyaşı ve kahkaha paylaştık."
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Johnny Wactor ile en sevdiği anılarından birini paylaşan Mattsson, birlikte rol aldıkları bir projede Wactor'un duygusal bir babayı canlandırırken ki rolüne olan bağlılığına hayranlığını ifade ederek, "Onun baba olma gerçekliğini, kendisi için gerçeğe dönüştürmesini izlemek çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu Sofia Mattsson, bir hafta önce sosyal medya hesabından meslektaşını şu sözlerle anmıştı; "Kalbim o kadar çok kırık ki... Johnny kesinlikle en iyisiydi. Çok samimi. Çok şefkatli. İnanılmaz çalışkan ve mütevazi. Çok fazla nezaket ve neşe saçan kocaman bir kalple. Her zaman etrafındaki herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve sevildiğini hissetmesini sağladı. Onun olduğu adama çok hayranım ve onu tanıdığım için daha iyi bir insanım. Hem ekranda hem de ekran dışında birçok özel an paylaştık ve onları sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. İnanılmaz özleneceksin Johnny... Eminim zaten oradaki herkesle ilgilenmekle meşgulsündür"
Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram