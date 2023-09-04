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        Haberler Müzik Soen, İstanbul'da konser verdi - Magazin haberleri

        Soen, İstanbul'da

        İsveç'te kurulan progresif metal grubu Soen, 'Atlantis Live' Avrupa turnesinin Türkiye ayağında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:51
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        İsveç'te kurulan progresif metal grubu Soen, 'Atlantis Live' Avrupa turnesinin Türkiye ayağında İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Turne kapsamında vokalist Joel Ekelöf, davulcu Martin Lopez, gitaristler Lars Ahlund ve Cody Ford ile basist Oleksii Kobel'den oluşan gruba arka vokalde Diana Kantner ve yaylı çalgılar eşlik etti.

        Grup, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü derleme albüm Atlantis'teki 'Antagonist', 'Lunacy', 'Monarch', 'Trials', 'River', 'Jinn', 'Illusion' ve 'Snuff' gibi parçaları seslendirdi.

        "İSTANBUL BİZİM İÇİN HER ZAMAN BİR NUMARA"

        Seyircilere hitap eden solist Joel Ekelöf, "Dört yıl önce tam bu tarihte İstanbul'da ilk konserimizi vermiştik. Tekrar burada olmak bizim için harika. Sizin kıymetinizi çok iyi biliyoruz. Siz olmadan biz de olmazdık. İstanbul, Soen için her zaman bir numaradır" ifadesini kullandı.

        Soen konseri yaklaşık bir buçuk saatin ardından sona erdi. Joel Ekelöf ve Martin Lopez'in 2010'da kurduğu progresif metal grubu Soen, kariyeri boyunca 6 stüdyo ve 1 derleme albüme imza attı.

        Geçen yılki İstanbul konserinde grup, MFÖ grubundan Fuat Güner ile aynı sahneyi paylaşarak 'Vurgun Yedim' şarkısını seslendirmişti.

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        #Atlantis Live
        #türkiye
        #istanbul

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