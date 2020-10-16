Sodexo Türkiye Genel Müdürü Zeytinoğlu: "Gerçek gıda güvenliği denetimle sağlanır"

Sodexo'dan yapılan açıklamada Dünya Gıda Günü ile ilgili görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, pandemi döneminin tüm dünyada özellikle ortak alanlarda hijyen ve güvenlik şartlarının yeniden gözden geçirilmesine neden olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Sodexo olarak bizim için gıda güvenliği ve hijyen zaten her zaman çok önem verdiğimiz bir konuydu, bu süreçte hijyenin önemi çok daha iyi anlaşılır oldu." açıklamasında bulundu.
Bu farkındalığın özellikle gıda sektöründe ve elbette ortak alanlarda verilen yemek hizmetinde kendini gösterdiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları aktardı:
"Hem iş hem de eğitim dünyası yeni normale alışmaya çalışıyor. İşe ve okula dönüş sürecinde kurumların nasıl hazırlık yapması gerektiği, çalışanlarının ya da öğrencilerinin toplu alanlarda yemek yerken nasıl doğru şartları sağlayabilecekleri konusunda çalışmalar yaptık ve bu endişeleri hem yemeğin üretilmesi hem de sunulması noktasında geliştirdiğimiz yüksek güvenlik standartları ile ortadan kaldırdık.
Kurum olarak yemekten teknik bakıma, tesis yönetiminden temizliğe, bahçe bakımı ve ilaçlamadan enerji yönetimine ve destek hizmetlerine kadar 50’ye yakın alanda hizmet veriyoruz ancak hizmetlerimizin en önemli başlıklarından birini catering oluşturuyor. Bu alanda çok güçlü ekibimiz ve global tecrübemizle hizmet veriyoruz."
- Gıda mühendisleri habersiz denetimler yapıyor
Hijyen ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda Sodexo’nun sektörde öncü çalışmalar yaptığını dile getiren Zeytinoğlu, "Kalabalık gıda mühendisi kadromuz sadece hijyen konusuyla ilgileniyor. Gerçek hijyen kritik noktalarda yapılan kontrollerle belli olur. Sodexo’nun mutfakları her ay bir gün habersiz olarak uzmanlarımız tarafından denetleniyor ve puanlanıyor. Puanlarımızın sektörün çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bazı şirketlerin maliyet olarak gördüğü bu detayların gerekliliğini her zaman vurguluyoruz. Bu noktada ekip olarak hassasiyetle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!