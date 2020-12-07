Reuters

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Societe Generale, iki bireysel bankacılık ağını birleştirerek harcamalardan 2024'te 350 milyon Euro'dan (424 milyon dolar) fazla ve 2025'te yaklaşık 450 milyon Euro tasarruf edeceğini açıkladı.

SocGen, "Ağımız 2020'nin sonunda 2.100 olan şube sayısından 2025'in sonunda yaklaşık 1.500'e düşecek" açıklamasında bulundu.