Soçi'de kritik Türkiye-Rusya zirvesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz." İfadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte toplantıya başkanlık ediyor.