Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le gerçekleştireceği görüşmeyi değerlendirdi.

Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ’daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

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