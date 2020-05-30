Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçen sezon Clermont Foot 63 forması giyen Lopy, 2011'den 2015'e kadar Sochaux takımının alt ve as takımında oynamıştı.