SOCAR Türkiye yılın en itibarlı enerji şirketi seçildi

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Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, The ONE Awards’ta ‘Yılın İtibarlısı Ödülü’nü aldı. Marketing Türkiye’nin Akademetre Research & Strategic Planning Company ile gerçekleştirdiği araştırmada, enerji kategorisinde birinciliğe layık görülen SOCAR Türkiye’nin ödülünü şirket adına, Dış İletişim Grup Koordinatörü Özlem Kaya ve Pazarlama İletişimi Grup Koordinatörü Zara İbrahimzade aldı.
TOPLUM NEZDİNDE İTİBAR GÖRMEK ÇOK DEĞERLİ BİR ÖDÜL
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri töreninin 6’ncısı, geniş bir katılımla 9 Ocak Perşembe gecesi Raffles İstanbul’da gerçekleştirildi. ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünün kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getiren SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, “Enerji zorlu ve büyük ölçekli yatırımları gerektiren bir alan. Bugüne kadar Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 16 milyar dolara ulaştı; tüm projelerimiz tamamlandığında bu rakam da 19,5 milyar dolar olacak. Türkiye’de ana yatırımlarını petrokimya, rafinaj, doğalgaz ticaret ve dağıtımında yoğunlaştıran SOCAR Türkiye olarak, toplum nezdinde de ‘itibar’ görmek bizim için çok değerli bir ödül. Bizi ‘Yılın İtibarlısı’ seçen herkese ve şirketimizi buraya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
50’YE AŞKIN KATEGORİDE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarının ödüllendirildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesinde 50’yi aşkın kategoride değerlendirme yapılıyor. ‘İtibar ve Marka Değer Performansı Ölçümü’ kapsamında toplam 12 ilde 1.200 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu araştırma sonrasında da sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran şirketlere törenle ödülleri veriliyor.
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