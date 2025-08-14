Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.904,21 %-0,42
        DOLAR 40,7863 %0,03
        EURO 47,7820 %0,05
        GRAM ALTIN 4.412,05 %0,28
        FAİZ 40,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,50 %-0,02
        BITCOIN 121.701,00 %-1,02
        GBP/TRY 55,4503 %0,11
        EUR/USD 1,1689 %-0,14
        BRENT 66,03 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 7.213,70 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları’ndan iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları’ndan iş birliği

        SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında iş birliğini kapsayan "Mutabakat Zaptı" imzalandı. Törene her iki kurumun üst düzey yöneticileri katılırken, imzalanan mutabakat, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOCAR Türkiye ve THY'den iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin SOCAR Türkiye’nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “SOCAR Türkiye olarak, grup şirketimiz STAR Rafineri’nin yüksek üretim kapasitesi, ileri rafineri teknolojilerimiz, dijitalleşme odaklı modern operasyonlarımız ve AR-GE çalışmalarımız sayesinde, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde güçlü bir altyapıya sahibiz. Enerji sektöründeki teknik bilgi birikimimiz ve entegre iş modelimiz, bize yalnızca bugünün değil, geleceğin yakıtlarını da üretme imkânı sunuyor.

        Geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Türk Hava Yolları ile birlikte atılan bu stratejik adım, yalnızca sektörlerimiz için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya vizyonuna katkı sağlayacak bir girişim. Türkiye’nin havacılık sektöründeki stratejik konumunu da değerlendirerek, bu süreci Türk Hava Yolları gibi güçlü bir dünya markasıyla birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz.

        Jet yakıtı alanındaki mevcut iş birliğimizi sürdürülebilirlik ekseninde derinleştirdiğimiz bu çalışmaların, yolculuğumuzun yalnızca bir başlangıcı olduğuna ve birlikte çok daha büyük etkiler yaratabileceğimize yürekten inanıyorum. Başta Türk Hava Yolları yönetimi olmak üzere, bu ortak vizyonun somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iş birliğimizin kurumlarımız, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

        Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi de yaptığı konuşmada, iş birliğinin sektörel dönüşüm açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları ifade etti: “Türk Hava Yolları olarak, operasyonlarımızda emisyon azaltımına yönelik uluslararası hedefler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, bu yolculuğun en somut ve uygulanabilir araçlarından biri konumunda. SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu mutabakat, mevcut yakıt tedariki alanındaki güçlü iş birliğimizi, çevresel fayda sağlayabilecek yeni bir boyuta taşıyor.

        Bu adım, yalnızca yakıt tedariğinde alternatif yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda SAF kullanımının operasyonlarımıza entegrasyonu ve bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da zemin hazırlayacak. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunarken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Küresel havacılığın geleceği, yalnızca tek taraflı çabalarla değil, güçlü ve kararlı ortaklıklarla şekillenecek. Bu nedenle SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu sürecin, hem kurumlarımız hem de ülkemizin havacılık sektörü için uzun vadeli değer yaratacağına inanıyoruz. İş birliğimizin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

        İmzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte mevcut jet yakıtı iş birliği de SAF alanına da taşınırken, bu ortaklığın aynı zamanda bölgesel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik daha geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa