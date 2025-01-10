Socar'ın iki gaz dağıtım şirketinde satış sonlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre SOCAR Türkiye, bünyesinde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz’ın satışına ilişkin sözleşme sürecini tamamladı. Bursagaz ve Kayserigaz, satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte AKSA Doğal Gaz çatısı altında hizmet verecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, iştiraki oldukları Kazancı Holding'in bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerini belirterek, doğal gazı abonelere kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırırken, ülke gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Arslan, 2015'te belirledikleri 2025 yılı hedeflerini aştıklarını ve 2030 için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktıklarına değinerek, "Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz'la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz'ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyüyen ve güçlenen operasyon ağımızla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov da "Kayserigaz ve Bursagaz’ı 2019 yılında bünyemize kattığımız dönemden bu yana söz verdiğimiz gibi, sorumluluk alanımızda olan tüm yerleşim yerlerine doğal gazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Her iki şirketimiz, güçlü altyapıları, operasyonel mükemmeliyetleri ve alanında uzman çalışanları sayesinde, yatırımcılar tarafından ilgi gördü. Şirketlerimizin satış kararını, SOCAR Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye’de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz. Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye’de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu